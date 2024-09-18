Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
CELTİC - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CELTİC - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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