Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 11:45
Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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