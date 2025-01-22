Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 14:36
Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Giorgio Contini'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CELTİC - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CELTİC - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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