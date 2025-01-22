Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Giorgio Contini'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
CELTİC - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CELTİC - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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