Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 11:25
Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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