Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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