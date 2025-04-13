Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - İPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
CHELSEA - İPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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