Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 11:26
Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - İPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Chelsea - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - İPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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