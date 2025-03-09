Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.
CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- 'Sınır' getirildi: Cep telefonu, dizüstü bilgisayar…
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- Meral Akşener sessizliğini bozdu