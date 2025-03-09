Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:21
Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

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