Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 12:57
Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Ivan Juric'in ekibi Southampton ile karşılaşacak.

Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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