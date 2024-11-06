Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 10:34
Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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