Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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