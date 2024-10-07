Aston Villa'dan John Duran'a 5 yıllık yeni sözleşme!
Aston Villa, John Duran'ın 2025'te bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için 20 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı.
Aston Villa, santraforu John Duran'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
Aston Villa, Kolombiyalı Duran'ı geçen yıl Chicago'dan 16 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
PERFORMANSI
Aston Villa'yla 10 maça çıkan John Duran, 6 gol attı.
Etiketler: #John Duran #Aston Villa #Sözleşme
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