Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.
CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücaedele TSİ 20:45'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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