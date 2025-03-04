Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 10:30
Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücaedele TSİ 20:45'te başlayacak.

Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Aston Villa club brugge uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler