Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 14:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 11:30
Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Cesc Fabregas'ın ekibi Como ile karşılaşacak.

Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

COMO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14:30'da başlayacak.

Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

COMO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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