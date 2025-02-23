Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Como ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Cesc Fabregas'ın ekibi Como ile karşılaşacak.
COMO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14:30'da başlayacak.
COMO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- 'Artık gerisini siz bulun Sayın Bakan...'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu