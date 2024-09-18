Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda Coventry City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 11:58
Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor.

Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Mark Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

COVENTRY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

The Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

COVENTRY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

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