Coventry City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda Coventry City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Mark Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
COVENTRY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
The Coventry Building Society Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
COVENTRY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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