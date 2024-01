Cumhuriyet'e konuştu: Ali Türkkan'dan kariyer itirafı!

Baban Burak Türkkan eskiden Formula 3'te yarıştı ve eski ralli sürücüsü. Dünya Şampiyonası performansını eleştiriyor mu?

“Hiç demiyor. İlk başladığım zamanlarda babam hem menajerim hem koçumdu. Ama ben zaman içinde hem olgunlaştıkça onun üzerinden bazı yükleri aldım hem de artık bir takımın parçası olduğum için beni destekleyen insanlar oldu. Bu noktada hem efsane Serdar Bostancı hem de Murat Bostancı ile çalışıyorum. O zaten Dünya Şampiyonası'nda defalarca yarıştı. O yüzden şu an onun tecrübelerinden ve onun çizdiği yoldan ilerliyorum. Babam da bu durumdan son derece mutlu. Çünkü tek isteği “ben bir an önce seni doğru ellere emanet edeyim ve tribüne çekilip seyirci olayım”dı. Şu an hayalini gerçekleştirdi. Yarışlara geliyor, sadece izliyor, keyfini çıkartıyor ve gidiyor. Kalan bütün çileyi, bütün zorlukları Murat Abi çekiyor. Babamın üzerindeki yükleri aldık. Tabii ki her zaman onun desteğine ihtiyaç duyduğumda onun arkamda olduğunu bilmek çok özel bir güç ama mümkün olduğunca onu şu an dinlendiriyoruz.”