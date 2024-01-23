Cumhuriyet'e konuştu: Ali Türkkan'dan kariyer itirafı!

Bir futbol takımına yapılan stat gibi size bir destek verilmiyor. Daha önceki dönemlerde pistlerin bile verilmediği zamanlar oldu. Sponsor bulmak konusunda nasıl zorluklarla karşılaştınız?

“Aslında bu spordaki en büyük zorluk şu; mesela futboldan örnek vereyim. Bir şort, bir tişört, zaten hali hazırda olan saha, takımla birlikte sahaya çıkarsın, kendini gösterirsin ve bunun için maddi destek ihtiyacında değilsindir yani. Ya Galatasaray'a gidersin, hadi Galatasaray'a gidemedin. Kendi köyünden bile Galatasaray takımına, oradan Arda Güler'in yaptığı gibi Fenerbahçe'den Real Madrid'e gidebilirsin ve bunu yaparken kendi potansiyelini sahaya yansıtmak için bir maddi desteğe ihtiyaç duymazsın. Çünkü bir şort, bir tişört, bütün gün antrenman yaparsın ve potansiyelini gösterirsin.

Burada öyle değil. Burada o sahada olabilmenin bir maddi bedeli var ama kimse de potansiyelini daha göstermemiş sporcuya da destek olmaz. O yüzden sporcunun kendini kanıtlayan kadar arkasında ekonomik bir güç olması gerekiyor. Ancak sporcu kendini kanıtladıktan sonra destek bulabilir. Burada da ben aslında biraz şanslıydım. Çünkü babam bu sporun içindeydi. Benden önce onun bir sürü kontağı vardı. Kurduğu dostluklar vardı. Ben de buraya gelene kadar onun dostları ve kendi yarattığı imkanlar sayesinde ufak ufak ilerledim. Evet, hiçbir zaman hayalimdeki büyük desteklere ulaşamadım. Ta ki bugüne kadar. Şu an ben öyle ya da böyle düşe kalka bugüne geldim. Artık Türkiye'nin en büyük ralli takımının pilotuyum. Aynı zamanda devlet desteğinden bahsettiniz. Devlet desteği de alıyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da bizi destekliyor. Red Bull gibi bir dünya devi arkamda aynı zamanda Castrol Ford Team Türkiye'nin gücü var. Şu an eksiğimiz değil, fazlamız var. Ama dediğim gibi buraya gelmek ve bu destekleri alabilecek kıvamda olmak hiç kolay olmadı.”