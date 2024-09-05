Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Danimarka, UEFA Uluslar Ligi, Lig A Grup 4'ün ilk maçında kendi sahasında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor.
Lars Knudsen yönetimindeki Danimarka, kendi sahasında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
DANİMARKA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
DANİMARKA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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