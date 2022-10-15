Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi

Trabzonspor’un efsanelerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:15
Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

Trabzonspor Kulübü Yönetim Danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Denizci'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Denizci, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Ali Kemal Denizci trabzonspor trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler