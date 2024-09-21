Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: 'Suça ortak olma'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:41

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:41

Fenerbahçe, derbi öncesi Galatasaray'a reklam panoları üzerinden gönderme yaptı.

Daha önce maç öncesi ve sırasında reklam panolarından çeşitli mesajlar paylaşan Fenerbahçe, bu kez Galatasaray'ı hedef aldı. Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili Galatasaray'ı devletin çeşitli kurumlarına şikayet eden sarı lacivertli kulüp, bu kez reklam panolarından "Karaborsa bilet satmak ve almak suçtur, suça ortak olma" mesajını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı gönderme: