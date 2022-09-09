Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye sitem etti!

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 19:51
<p>Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1'lik skorla kaybetmelerinin ardından Rumen basınına konuştu.  </p>

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1'lik skorla kaybetmelerinin ardından Rumen basınına konuştu.  

<p>"İstanbul'da neler oldu?"</p> <p>"Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler"</p>

"İstanbul'da neler oldu?"

"Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler"

<p>Rumen hoca, Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayıları açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:</p> <p>"Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Bushchan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!"</p>

Rumen hoca, Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayıları açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:

"Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Bushchan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!"

<p> "Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra."</p>

 "Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra."

<p>"Hakemi beğendiniz mi?"</p> <p>"Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler.</p>

"Hakemi beğendiniz mi?"

"Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler.

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