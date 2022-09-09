Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye sitem etti!

Rumen hoca, Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayıları açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:

"Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Bushchan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!"