Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

İşte en yüksek maaşı alan genç yıldızlar: