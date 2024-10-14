Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

Dünyada en çok kazanan genç futbolcular belli oldu. Listede yer alan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı Endrick'i geride bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 16:07
Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

İşte en yüksek maaşı alan genç yıldızlar:

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

10- Youssoufa Moukoko - Nice: 3 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

9- Marc Guiu - Chelsea: 3.1 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

8- Vitor Roque - Real Betis: 3.5 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

7- Pau Cubarsi - Barcelona: 4 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

6- Endrick - Real Madrid: 4.16 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

5- Archie Gray - Tottenham Hotspur : 4.6 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

4- Mathys Tel - Bayer Münih: 5 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

3- Arda Güler - Real Madrid: 5.2 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

2- Leny Yoro - Manchester United: 7.1 milyon Euro

Dünyada ilk 3'te: Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!

1- Warren Zaire-Emery - PSG: 8.4 milyon Euro

arda güler real madrid Endrick

En Çok Okunan Haberler