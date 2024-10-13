Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler performansıyla beğenileri topladı. Real Madrid forması giyen genç yıldız İspanya'da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 12:00
Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin az süre verdiği Arda Güler, A Milli Takım forması altında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

GÖZLER CARLO ANCELOTTI'DE

Milli futbolcunun, Karadağ maçında yaptıklarından İspanya'da övgüyle bahsedilirken oklar Carlo Ancelotti'nin üzerine çevrildi.

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Ancelotti'nin Arda Güler'in bu performansı sonrası futbolcuyu artık yedek bırakmayı göze alamayacağı belirtildi.

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

AYRILIK İHTİMALİ

Ancelotti'nin Arda Güler'e takımda yer bulması gerektiği ifade edilirken, 19 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimaline de değinildi.

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

Ancelotti tarafından daha sık tercih edilmemesi durumunda Arda Güler için birçok kulübün teklif vermek için beklediği vurgulandı.

Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!

10 MAÇA ÇIKTI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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