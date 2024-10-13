Performansıyla beğenileri toplamıştı: Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi köşeye sıkıştırdı!
A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler performansıyla beğenileri topladı. Real Madrid forması giyen genç yıldız İspanya'da gündem oldu.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin az süre verdiği Arda Güler, A Milli Takım forması altında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
GÖZLER CARLO ANCELOTTI'DE
Milli futbolcunun, Karadağ maçında yaptıklarından İspanya'da övgüyle bahsedilirken oklar Carlo Ancelotti'nin üzerine çevrildi.
NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Ancelotti'nin Arda Güler'in bu performansı sonrası futbolcuyu artık yedek bırakmayı göze alamayacağı belirtildi.
AYRILIK İHTİMALİ
Ancelotti'nin Arda Güler'e takımda yer bulması gerektiği ifade edilirken, 19 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimaline de değinildi.
Ancelotti tarafından daha sık tercih edilmemesi durumunda Arda Güler için birçok kulübün teklif vermek için beklediği vurgulandı.
10 MAÇA ÇIKTI
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.
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