İspanya'da gündem Arda Güler: 'Türkiye'nin galibiyetinde parladı'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 12.10.2024 - 14:47

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Karadağ'ı tek golle mağlup etti.

Milli takıma galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti. Türkiye bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, A Milli Takım'da Karadağ karşısında maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansını yorumladı.

"YETENEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Arda Güler için AS gazetesi, "Sarı kart gördüğü karşılaşmada Arda Güler muazzam yeteneğini bir kez daha gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Marca'da yer alan haberde, "Maç Arda Güler'in liderliğinde baştan sonra Türkiye'nin üstünlüğüyle geçti. Serbest rolde oynayan Real Madrid'li futbolcu pozisyonları yönetti" yorumu yapıldı.

"ARDA GÜLER PARLADI"

Mundo Deportivo gazetesi ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin galibiyetinde Arda Güler parladı. Real Madrid'li futbolcu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti."

ARDA GÜLER'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım formasını ilk kez 19 Kasım 2022'de giyen Arda Güler, 15 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Arda Güler, U17 Milli Takımı'nda görev yaptığı 10 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.