Efsane boksör Mike Tyson, Jake Paul karşısında! Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson - Jake Paul boks maçı için nefesler tutuldu. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere dönüyor. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya gelecek. "Demir" lakaplı 58 yaşındaki Tyson'ın kariyeri boyunca 58 maçta 50 galibiyet (44’ü nakavt) ve altı mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİNDE 3 MÜSABAKA DAHA OLACAK
Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.
AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.
Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.
TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA
Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.
Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.
Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.
Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.
RAKİBİNİN KULAĞINI ISIRMIŞTI
Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi.
Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.
JAKE PAUL'UN BOKS KARİYERİ
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.
Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.
Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.
MÜCADELE 2 DAKİKALIK 8 TURDAN DÜZENLENECEK
Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.
Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.
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