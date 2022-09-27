Emre Belözoğlu: 'Hamit'ten daha çok dayak yedim'
“Geçen sene takıma geldik. Küme düşme potasından son anda kurtulmuş, genlerine aykırı bir süreç yaşamıştı takım. Aykut Kocaman bize iyi bir geri bildirim verdi. Yeni oyuncularımız oyuna katıldığı, oyuncuların oyunu anlamaya başladığı bir dönemdi. Kaybettiğimiz maçlarda da üstün oynadık. Ben oyun üstünlüğüne inanan bir teknik adam olmak istiyorum. Şampiyon olmuş Trabzonspor'dan sonra en çok puan toplayan takım olduk. İyi iş çıkardık. Sezon başı kampında oyuncularımızı takıma kattık. Karşılığını da görmeye başladık.”
-Fenerbahçe'de yapmadığın neyi yaptın?
“Orada kendi ekibim yoktu. Ben de bir irade koydum ama hazırlığımız olmadan göreve geldik. Burada derinlemesine takımın içine girdik. Fenerbahçe büyük camia. Beklentiler yüksek. Gittiğimiz deplasman maçlarında düşme potasında olan takımlarla oynadık. Fenerbahçe'nin gücü seyircisidir. O da etkiledi. 10 haftalık periyotta fena iş çıkarmadık. 2 günde bir maç oynadık. Lig bittiğinde Avrupa'da takımlar maç oynuyordu. Ligi bitirmek için neden bu kadar acele ettik? Milli Takım adına hazırlanma süreciydi sanırım. Kimse 6 günde 3 maç oynatmak istemez herhalde.”
“Zaman ve jenerasyon değişti. Dünya da değişti. Futbolcuyken, evlenmeden önce içki ya da sigara içen biri değildim. Uyku problemlerim vardı, tedavi gördüm ama beceremedim. Bir temizlikçi abla gelirdi. Şimdi olsa kendi fizyoterapistim, aşçım yanımda olurdu. Bunu evlendikten sonra öğrendim. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Toplumdaki gibi 'biz de futbolu seviyoruz' değil. Bedeni bir durum var, şöhret dışında. Doktora gittim. 40 yaşında bıraktım. 'İyi ki bıraktın' dedi bana doktor. Vücuda yük biniyor. Annem ve babamın rahatsızlıkları vardı. Ben bu işi, futbolu çok sevdim. Ben futbolcu olmayı çok sevdim. Gerekliliklerini yerine getirmezsen karşılığını alamazsınız. Akşam 10'da yattım sürekli. Herkes yemek yerken ben yemedim, gece geç dışarı çıkmadım. Bunlardan vazgeçtiğim için kariyerim daha uzun oldu.”
-Akşamdan kalmış bir futbolcuyu gözünden anlar mısınız?
“Ben anlarım. Çok alemci abilerim ve arkadaşlarım oldu (gülüyor). Ben içki kullanmadım ama içeni anlarım. Doğru zaman ise bir şey demem. Gece içip saat 10'da antrenmana gelirse sıkıntı var. Bilim de bizim yanımızda. Tükürüğünden ne kadar nikotin aldığını ya affedersiniz idrarından ne kadar içki içtiğini anlıyorsun. Abdullah Avcı döneminde bir laboratuvar kuruldu. Oyuncu performansını zirve yapmak için uğraş veriyoruz. Uyku, kan değerleri ve detaylara bakıyoruz. Oyuncu için performansı eşittir dinlenme. Antrenman artık bu işin yüzde 15'i. Bir oyuncu iyi beslenmiyorsa çok standarttır. Çok iyi beslenmen ve dinlenmen lazım. Herkes artık benzer antrenman yapıyor. Dinlenme ve beslenme çok önemli.”
“Rotasyon dediğimiz şeyin Türkiye'de birçok kez örneklerini gördük. Oyuncuyken birçok teknik adamla konuştum ve onlardan etkilendim. 24 oyuncusuna oyunu ezberleten teknik adam değerli. Futbolcuyu o hafta kullanmayacaksam ikna etmeliyim. İkna kabiliyetim yüksektir ve liderlik vasıflarım vardır. Oyuncuyu çok yakından takip etmelisiniz. Bizim burada küçük, samimi ve gerçekçi bir ailemiz var. Antrenmanı analiz ediyorum, ne yapacağımızı, ne yaptığımızı gösteriyorum. Oyunun şablonunun oturması sürecini iyi değerlendirdik. 8 numarada hiç oynamamış bir oyuncu ne istediğimi biliyor. İyi bir teknik adam ya da özellikli teknik adam her pozisyonda oynatacağı oyuncuya aktarı ve öğretiyi vermeli. Bu yüksek olmalı.”
-Emre Belözoğlu'nun futbolu nedir?
“Benim için iyi bir aşçı olduğumu söyleseler yeter. Az malzemesi var ama nefis yemek yapar desinler. Elimizdeki malzeme, pas oyununu oynamaya, üçüncü bölgede hareketli oynamaya müsait bir kadro. Geçen sene Trezeguet hamlesi doğru hamleydi. Salih Uçan'ın birkaç ayı boş geçmişti. Bizi fiziken ve mental anlamda hazırladı. Onun ne kadar hareketli olduğunu biliyorum. Şu an Salih neden milli takıma çağrılmıyor diye tartışılıyor. Yarışmacı kimliğe bürünmesinde biz geçirdiği sürecin etkisi elbette vardır. 6 aylık tecrübe onun için faydalı oldu.”
“Simeone çok agresif bir takım kurar. Rakipteyken oyunu organize eder. Bir oyuncunun profesyonel yaşantısının merkezine futbolu koymasını bilir. Fiziken oyuncuları da geliştirir. Ne paralara oyuncular satıldı. Onunla geliştiler. Bunları içeride de yönetirdi. Koke ilk antrenmana çıktığında 3 bin euro maaşla oynuyordu. Ama bu süreci yönettiler. Spor kültürüne sahip ülkelerin işi bunlar. Bizim derin problemlerimiz var. Oyuncu oradaki süreci biliyor. Nelere saygı göstermesi gerektiğini biliyordu. Bir hiyerarşi oturtmuştu Simeone. Bir oyuncunun hayatının merkezine futbolu koyması gerektiğini öğreten bir öğretmendi Simeone.”
“Popescu ağır bir oyuncuydu ama önde baskı yapıyorduk. Galatasaray'daki organizasyon kaliteliydi. Futbolcu kalitesiyle de birleşti. Elinizdeki hamurda da kalibre, yetenek olmalı. Biz baskı yapan bir takımdık. Suat abi tamamlayıcı bir 6 numaraydı. Çok zeki bir oyuncuydu. Çok gündeme gelmez ama 1.68 boy ile forvet oynamıştır. Benden kısadır bu arada (gülerek). 1.68 boyunda ön direkten gidip gol atan oyuncu var mıdır? Okan ağabey de farklıydı. Nereye giderse ben peşinden giderim. O kadar iyiydi.”
“Cruyff gelmiş geçmiş en önemli futbol adamlarının başında gelir benim için. 10-15 sene içinde yeni bir Barcelona çıktı. Teknik adam becerisi çok önemlidir. Xavi-Iniesta, Kevin de Bruyne gibi oyuncular çok üst düzey zeka koyuyorlar ortaya. Böylesine yüksek seviyede oynayan oyuncu elbette zevk veriyor. Onların oyunu matadorluk. Adamı sürekli koşturuyorsun, adam sinirleniyor. Madrid kazanmak için biz eğlenmek için oynarız diyordu sanırım Xavi.”
-Berkay Özcan açıklaması
“Berkay çok özel bir oyuncu. Durumunu bilmiyorum. Bizim para ile işimiz olmaz (gülerek). Durumunu başkana sorun. Dünyada 4-5 oyuncuyla bir alanda olacaksınız, oyuncuları en efektif şekilde kullanacaksın. Oyuncu iyi oynadığını hissettiğinde, para kazandığında, mutlu olduğunda daha ne isteyecektir? Biz oyuncularımıza hep destek vermeye çalışıyoruz. Sadece para kazanmak beni mutlu etmemiştir.”
“'Bizim eve haftada 1 kez meyve girerdi' ama mutluydum der annem. Ben aklıma parayı getirmedim. Profesyonel bir meslek yapıyorsun. 30 yaşına gelmişsin. Ailen var, eşin, dostun var. Türkiye'de futbolcuların etrafında öyle insanlar var ki... Çocuğun imajından, parasından, ününden, her şeyinden faydalanır. Para benim için hiçbir zaman öncelik olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için öncelik futbol oldu. İyi olduğunda zaten para da geliyor.”
“Rüyamda Yedikule'yi görürdüm. Zeytinburnu'nda çok farklı günlerim geçti. Büyüdüğüm sokakları gidip gezdim. O sokaklara arabalar girmezdi. Herkesin kapısı birbirine açıktı. Susadım mesela çocukken, en yakın evde su içebilirdim. Şimdi öyle mi? Güzel hatıralarım var tabi. Şu anda her şey farklı. Ben oralarda top oynayan oyuncular var mı yok mu diye de bakarım. Oynayanlar var halen. Canım sıkılıyorken gidiyorum. Tek başıma da gitmeyi severim.”
“Yetenek üzerine kurulmuş mesleklerde eksilmeler başladı. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra böyle bir durum oldu bence. Sokak futbolu farklıydı. Zamanında terzilik vardı. Şimdi terzi bulamıyorsun. Futbolculuk da olumsuz yönde etkilendi. Sokak futbolunun ortadan kalkmasında bence etkili oldu teknoloji. Herkesi hantallaştırdı, tembelleştirdi diye düşünüyorum.”
-Hamit'in yerinde olsan o sözleri söyler miydin?
“Hamit ile gönül bağım var. Bu soruya cevap veremem. Maç sonunda belli ki etkilenmiştir. Eleştirel durumlar vardı. Etkilenmişler gibi görünüyor. Hamit Altıntop gibi futbolun içinden gelmiş insanlar orada olmalı. Namuslu, düzgün bir oyuncuydu. Halen öyle ve yönetici artık. Türkçeyi çok iyi kullanamadı diye belki sorun oldu. Hamit'in başarılı gittiğini de düşünüyorum. Ama eleştiriler olacak. Biraz daha eleştirileri tolere edebilecek bir seviyeye ulaşmalıyız. Ben Hamit'ten daha çok dayak yedim (gülerek).”
“Kulüpler bazında bu işin ekonomisinin önemi, değeri var. Uluslar Ligi gibi bir turnuva elbette değerli ve önemlidir. C Grubu'na düşüp oradaki takımlarla oynamayı anlamadım. Neden bunu organize ediyor ve dikte ediyorsun. 23 tane oyuncu kadroya alıyorsun, 5 oyuncuyu aynı anda değiştiremiyorsun. 3 oyuncu ısındırıyorsun. O kadar çok eleştirilecek yönler var ki. TFF'yi teknik adamı bu organizasyonla dövdürüyorsun. C Ligi, B Ligi'nden ziyade onları bir grupta toplarsın. Sen kendi klasmanına göre B Grubu ile oynamazsın. Uluslar Ligi'nin amacını çok fazla anlamadım açıkçası.”
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!