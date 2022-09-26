A Milli Takım, Faroe Adaları'na yenildi, Saray'dan 'istifa' çağrısı geldi!
A Milli Takımın Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilmesi büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı yorum ise dikkat çekti.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenildi. Uluslar B Ligi'ni garantileyen A Milli Takım, Lüksemburg beraberliğinden sonra kötü futbolunu Faroe Adaları karşısında da sürdürdü. Milli Takım, FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe'nin tarihte mağlup ettiği 16. takım oldu.
Millilerin dün gece Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilmesi büyük tepki topladı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Ekonomi, dış politika, eğitim, sanat ve sporda güzel ülkemizi ne hale getirdiniz! Futbolu Etiler’de bir alışveriş merkezinden cumhurbaşkanının kardeşi ile sözüm ona bir yorumcu yönetiyor ve sonuç ortada; faroe adaları gibi bir ülkeye yeniliyoruz!" ifadelerini kullanarak tepkisini belli etti.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı yorum ise dikkat çekti. Uçum, "Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye’nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye’yi tanımıyor ya da Türkiye’yi aşağılıyor. İkisi de vahim.Böyle bir anlayışın Milli Takımın başında olması doğru mu?Takdir karar vericilerin" ifadelerini kullandı.
Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye’nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye’yi tanımıyor ya da Türkiye’yi aşağılıyor. İkisi de vahim.Böyle bir anlayışın Milli Takımın başında olması doğru mu?Takdir karar vericilerin.— Mehmet Uçum (@mehmetucum) September 25, 2022
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