En iyiler ve en kötüler sıralandı... İşte penaltı noktasının yıldızları!

ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZ LİSTENİN TEPESİNDE

En iyi penaltıcılar arasında ise istatistikleriyle fark yaratan isim bir dönem Beşiktaş forması giyen Simão Sabrosa oldu. Portekizli oyuncu, yüzde 95,1 gibi oldukça yüksek bir gol oranına ulaşarak zirveye yerleşti. Onu yüzde 91,1 ile Hollandalı Bas Dost takip ederken, üçüncü sırada yüzde 90,9'luk başarısıyla Bruno Fernandes yer aldı.