En iyiler ve en kötüler sıralandı... İşte penaltı noktasının yıldızları!
Avrupa’nın önde gelen 10 büyük liginde 2000 yılından bu yana en iyi ve en kötü penaltı kullanan futbolcular ortaya çıktı.
Transfermarkt, Avrupa’nın önde gelen 10 büyük liginde 2000 yılından bu yana en iyi ve en kötü penaltı kullanan futbolcuları derledi.
BURAK YILMAZ DA LİSTEDE
Gol oranlarına göre hazırlanan listede birçok önemli yıldız yer alırken, eski milli futbolcumuz Burak Yılmaz da en iyi penaltı kullanan oyuncular arasında kendine yer buldu. Hazırlanan liste sadece 40 ve üstü penaltı kullanan futbolcuları kapsıyor.
WOUT WEGHORST'TAN KÖTÜ İSTATİSTİK
En kötü penaltıcılar arasında, penaltılarını gole çevirme oranı yüzde 67,6 olan Hollandalı futbolcu Luuk de Jong ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 68,8 ile Riyad Mahrez izlerken, Süper Lig’de bir dönem forma giyen Wout Weghorst ise yüzde 68,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.
ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZ LİSTENİN TEPESİNDE
En iyi penaltıcılar arasında ise istatistikleriyle fark yaratan isim bir dönem Beşiktaş forması giyen Simão Sabrosa oldu. Portekizli oyuncu, yüzde 95,1 gibi oldukça yüksek bir gol oranına ulaşarak zirveye yerleşti. Onu yüzde 91,1 ile Hollandalı Bas Dost takip ederken, üçüncü sırada yüzde 90,9'luk başarısıyla Bruno Fernandes yer aldı.
BURAK YILMAZ EN İYİLER LİSTESİNDE
Eski Süper Lig yıldızlarından Mario Balotelli ile birlikte Burak Yılmaz da listede yer aldı. Yılmaz, kullandığı 52 penaltıda yüzde 88,5'lik bir başarı oranı yakaladı.
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