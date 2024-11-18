Genç milliler İsviçre'ye dayanamadı!

U19 Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

Genç milliler İsviçre'ye dayanamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:49

U19 Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı milliler 3-1'lik skorla kaybetti.

İsviçre'nin gollerini 16. dakikada Leon Grando, 62. dakikada Marouane Calame ve 81. dakikada Dorian Darbaci attı. Milli takımın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Hüseyin Ertürk attı.

U19 Milliler, 15 Kasım Cuma günü İsviçre ile oynanan ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.


Etiketler: #19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı #isviçre #hazırlık maçı

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