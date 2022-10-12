Ergin Ataman: 'NBA'den gelen teklifler böyle'

"NBA'DAN GELEN TEKLİFLER BÖYLE"

“Avrupa'da bu kadar başarılı olmuş bir antrenörün NBA'da daha fazla değer görmesi gerektiği çok açık. Nasıl ki Avrupa'da çok başarılı olmuş oyuncular NBA'ya gidip çok başarılı oldularsa işte bunun örnekleri var, Doncic, Antetokounmpo, Jokic, Nowitzki gib. Antrenörlerin de başarılı olacağına inanıyorum. Bu sadece benle alakalı değil. Avrupa'da üst üste şampiyonluklar kazanan Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Dimitris Itoudis var. Oradan bir teklif gelmiyor. Gelen teklifler 'Sen önce bir gel, 3-4 sene yardımcı antrenörlük yap' diyorlar. Avrupa'da bu başarılara ulaşmış bir insanın orada yardımcı antrenörlük yapması mantıklı değil. Onun için ben Türk basketbolunda birçok ilki gerçekleştirdim çok şükür. Avrupa'da takım çalıştırdım, Avrupa'da şampiyon oldum, İtalyan takımıyla, Beşiktaş ile, Galatasaray ile, Anadolu Efes ile... NBA'da başantrenörlük yapan ilk Türk olma isteği kafamın bir tarafında hep var. Fakat, şu süreci gördükten sonra çok ümitli değilim. Neden olmasın. Yarın öbür gün birisi 'NBA'da ne yapacak, alalım' derse ben hazırım. Hodrimeydan! Neden olmasın.”