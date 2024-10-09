ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar turnuvasının ilk haftasında deplasmanda ESB Villeneuve ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21:00'de başlayacak.
EuroLeague Kadınlar turnuvasında heyecan başlıyor.
Fenerbahçe Opet, ilk haftada deplasmanda Fransız ekip ESB Villeneuve ile karşı karşıya gelecek.
ESB VILLENEUVE - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?
Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin grubunda ESB Villeneuve ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.
ESB VILLENEUVE - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Zorlu mücadele FB TV kanalından naklen yayımlanacak.
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