ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar turnuvasının ilk haftasında deplasmanda ESB Villeneuve ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 11:18
ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague Kadınlar turnuvasında heyecan başlıyor.

ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Opet, ilk haftada deplasmanda Fransız ekip ESB Villeneuve ile karşı karşıya gelecek.

ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ESB VILLENEUVE - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin grubunda ESB Villeneuve ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.

ESB Villeneuve - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ESB VILLENEUVE - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Zorlu mücadele FB TV kanalından naklen yayımlanacak.

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