Fenerbahçe, Rennes maçının kamp kadrosunu duyurdu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü karşılaşacağı Rennes maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak.
Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Lemos, Filip Novak, Nazım Sangare, Bruma, ve Serdar Dursun'un dışında genç oyuncu Çağtay Kurukalıp da kafilede yer almıyor.
Fransa'ya gidecek sarı-lacivertli takımın 24 kişilik kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.
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