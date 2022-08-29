Eski hakem Fırat Aydınus'tan Ali Palabıyık yorumu: 'Ölü toprağını üzerinden attı'

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:21
<p>Hürriyet Gazetesi yazarı eski hakem Fırat Aydınus, Trabzonspor ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maçın hakem kararlarını masaya yatırdı.</p>

Hürriyet Gazetesi yazarı eski hakem Fırat Aydınus, Trabzonspor ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maçın hakem kararlarını masaya yatırdı.

<p>“Merkez Hakem Kurulu (MHK) risk aldı ve duaları kabul oldu. Yapay zeka; ne verirsen eline, o gelir seninle. 2015’ten bu yana FIFA hakemi olan Ali Palabıyık, geçen sene 7 maç yönetti. 8 Mart darbesini yaşadı.”</p>

“Merkez Hakem Kurulu (MHK) risk aldı ve duaları kabul oldu. Yapay zeka; ne verirsen eline, o gelir seninle. 2015’ten bu yana FIFA hakemi olan Ali Palabıyık, geçen sene 7 maç yönetti. 8 Mart darbesini yaşadı.”

<p>“'MHK bu maç öncesinde ne kadar mental destekte bulundu?' sorusunun cevabı çok önemli. Ali Palabıyık 2-3 sene önce bu maça atansa belki sıkıntı olmazdı ama bu yaşananlardan sonra onun için de çok zordu bu maça çıkmak."</p>

“'MHK bu maç öncesinde ne kadar mental destekte bulundu?' sorusunun cevabı çok önemli. Ali Palabıyık 2-3 sene önce bu maça atansa belki sıkıntı olmazdı ama bu yaşananlardan sonra onun için de çok zordu bu maça çıkmak."

<p>“Rahat başlamış imajı verse de stresi okunabiliyordu. İlk 15 dakikadan sonra ölü toprağını üzerinden attı.”</p>

“Rahat başlamış imajı verse de stresi okunabiliyordu. İlk 15 dakikadan sonra ölü toprağını üzerinden attı.”

<p>“Ufak tefek sonuca tesir etmeyen hataları olsa da Ali Palabıyık için çok başarılı maç yönetti diyebilirim. Kartları genelde doğruydu.”</p>

“Ufak tefek sonuca tesir etmeyen hataları olsa da Ali Palabıyık için çok başarılı maç yönetti diyebilirim. Kartları genelde doğruydu.”

<p>“Yunus Akgün’e ikinci sarı kart gerekmezdi. Ceza sahası içerisinde sarı-kırmızılıların penaltı beklediği 61.50’deki Larsen pozisyonunda ve 86.45’te Boey’un eline gelen topta devam kararları doğruydu.”</p>

“Yunus Akgün’e ikinci sarı kart gerekmezdi. Ceza sahası içerisinde sarı-kırmızılıların penaltı beklediği 61.50’deki Larsen pozisyonunda ve 86.45’te Boey’un eline gelen topta devam kararları doğruydu.”

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