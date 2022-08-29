Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Transfer yapacağız'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 berabere biten Galatasaray maçının ardından konuştu. Avcı, "Transfer yapacağız. Eksikler var. Gitmeler de olacak" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Taktiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi. İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik" dedi
"TRANSFER YAPACAĞIZ"
Takımının oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz. 24 günde 6 maça çıktı. Maçtan memnun değilim. Kazanabilirdik ama bunu yine söylememem gerekiyordu. Taraftara teşekkür ederiz" diye konuştu.
Transfer çalışmaları hakkında konuşan Abdullah Avcı "Transfer yapacağız. Eksikler var. Gitmeler de olacak" dedi.
Genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Muhammet Taha Tepe güveni verdi. Karakteriyle vermişti, büyük bir maçta da yaptıklarıyla verdi" ifadelerini kullandı.
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