Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Taraftarı olsam üzülürdüm'
UĞUR MELEKE: Galatasaray’da da sezonun ilk 360 dakikası Gomis’in şapkadan çıkardığı iki tavşan dışında golsüz ve son derece az sayıda pozisyonla tamamlanmış oldu. Zaten dünkü ön grup çok kısaydı, Torreira (166), Mertens (169), Yunus ve Kerem (173) ile topu havaya kaldırmanız anlamsız. Normal şartlarda böyle bir grubun üçüncü bölgede pas yapmasını ve örerek pozisyonlar üretmesini beklersiniz. Ancak Kerem ve Yunus topla neredeyse reklam panolarının önünde buluşuyorlar, merkeze hiç girmiyorlar ve Galatasaray hücumda hep kopuk bir fotoğraf veriyor. (HÜRRİYET)
NECATİ ATEŞ: Yakaladığın pozisyonları gol yapacaksın. 4 haftada 2 golün var hala. Çok iyi bir oyun oynadıklarını söyleyelim. Arayan, isteyen bir takım görüntüsü var evet, ama bu oyun Galatasaray adına yeterli değil. Eğer Seferovic bu oyun tarzıyla devam ederse, sırtı dönük şekilde oynarsan eğer ondan faydalanamazsınız. Ona yaklaşmanız lazım. Seferovic biraz yıprattı yordu, Gomis sonra girdi. Eğer Kerem ve Yunus orta yapmazsa, kenardan kestiğin topta oraya Seferovic'in yanına yaklaşmazsa kimse, işi çok zor olur Galatasaray'ın.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferoviç'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferoviç nasıl verimli hale gelecek? Seferoviç'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli. (SABAH)
ŞANSAL BÜYÜKA: Aslında gollü bir maç olur sanmıştım, yanıldım... Nereden bilirdim, bu kadar becerili oyuncuların bu kadar beceriksiz işler yapacağını... Nereden bilirdim, giren-çıkan bütün oyuncuların tamamına yakınının bu kadar kötü oynayacağını... Sadece birkaç iyi adam vardı... İçlerinde en beğendiğim, çok beğendiğim, Galatasaraylıların hiç beğenmediği Sacha Boey oldu... (MİLLİYET)
TUGAY KERİMOĞLU: Trabzonspor'un oyun kurucusu yok. O yüzden ön tarafı da aktif kullanamıyorlar. Çözüm üretemeyince, korumaya geçersin. Kerem Aktürkoğlu eğer geçen sezonki performasını bu sezona da taşırsa bu sezon onun için zor geçer. Mertens'in Yunus'a attığı pasta sola çevirip bakıyor kafasını sol koridor bomboş, Kerem'i göremeyince kendi depar atıyor o pozisyonda.
OSMAN ŞENHER: Sarı-kırmızılıların tek sorunlu bölgesi hücum bölgesi... Kerem, Seferovic ve Yunus arasında uyum bir türlü sağlanamıyor. Kerem geçen sezonki görüntüsünden çok uzakta. Seferovic, çok ağır. Nantes’e gönderilen Mustafa dün bir gol attı, bir gol attırdı ve Seferovic’in çok ilerisinde. Yönetim Mısırlı futbolcuyu göndererek çok büyük hata yaptı. Okan hoca hücum bölgesindeki sorunu herhalde bir an önce bitirecek. (MİLLİYET)
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray da iki net pozisyonun ardından son anda Gomis'in kaleyi sıyıran kafa vuruşu ile belki galibiyeti kaçırdı ama Trabzon deplasmanından puanla dönmek kazançtır. Gelelim genel gözlemlerime. Galatasaray'da iyi futbolcular var. Zamanla daha iyi olacaklar. Bana göre en iyi transfer Mertens. İlk devre Trezeguet'yi bir kere kaçırmasına rağmen Sacha Boey çok iyi oynadı. Seferovic'te düşüş var. (SABAH)
AHMET ÇAKAR: G.Saray, 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi. Aslında Trabzonspor gibi bir deplasmanda da bulabilecekleri sayıda pozisyon yakaladılar. İlk yarıda Mertens, kaleci Taha ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yanlış köşeye vurdu. O pozisyonda her ne kadar deparla oraya gelmiş olsa da diğer bir deyimle yorgun düşmüş olsa bile öyle vurmamalıydı. İkinci yarıda da benzeri pozisyonu Kerem yakaladı. Sezon başından beri G.Saray'ı kurtaran Gomis aslında az kalsın yine kurtarıcı olacaktı. Son saniyede bir kornerde kafayı rahat vurdu, direk dibine vurayım dedi, ama iyi vuramadı. (SABAH)
TÜMER METİN: Galatasaray adına en büyük sorun iki kenar. Yunus ve Kerem geçen sezonun çok gerisindeler. Geçen sene zayi olmuş bir kadroda müthiş oynayan bir Kerem gördük. Hep Tuncay Şanlı örneğini veririm. Sezondan koptuğu dakikada Fenerbahçe'de canını dişine takan Tuncay Şanlı yıldız oldu gitti mesela.
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