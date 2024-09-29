Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Okan Buruk'un kadro şımarıklığı ve fantezisi...'
Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları, Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.
'AŞIRI BİR ROTASYONA BAŞVURDU'
Uğur Meleke: "Okan Buruk 20 günde 7 maçlık sert fikstür içinde dün doz aşırı bir rotasyona başvurdu ve bu karar Galatasaray’da birçok defoyu ortaya çıkardı: Davinson sahada olmadığında savunma çok derinde kalıyor ve tamamlanamayan hücumlarda topu geri kazanamıyor. Ayrıca maça sağ kanat ikilisi olarak Jelert-Sallai başladı, ki bu çok büyük bir kumardı. Orası önce Jelert-Barış, sonra Kaan-Jelert’e döndü. Zaten bir maçın içinde bir kanat ikilisini bu kadar çok değiştiriyorsanız, bu sizin sahaya yanlış kadro çıkardığınızın da itirafı gibidir, öyle değil mi?" (Hürriyet)
'OKAN BURUK'UN KADRO ŞIMARIKLIĞI TAKIMA ZARAR VERDİ'
Levent Tüzemen: "İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı Galatasaray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem Demirbay-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda Galatasaray'dan daha üstündü. Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi. Kasımpaşa, 3-0'dan gelip, skoru 3-3'e taşıdı. Oysa Okan Hoca; Mertens'i, Barış'ı oyuna sokacağına öncelikle Torreira'yı acilen orta alana monte etmeliydi. Sara'yı çıkarması yanlıştı. Tükenmişlik sendromu yaşayan Kerem Demirbay, kaptırdığı toplarla Kasımpaşa hücumlarına katkı sağladı. Oysa en kötü Kaan Ayhan'ı ön liberoya alabilirdi. Okan Hoca'nın fantezileri yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri İcardi'yi oyundan alması orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu. Rigas maçı 5 gün sonra oynanacak, Torreira'ya dinlendirmek hataydı. Okan Hoca'nın kadro şımarıklığı ve fantezisi takıma zarar verdi." (Sabah)
'OSIMHEN ÇIKTI, ICARDI YALNIZ KALDI'
Osman Şenher: "Sekiz günde üç maç oynamak Galatasaraylı futbolcuları hem fizik hem mental olarak epey hırpalamış. Okan Buruk herkesin hayali olduğu gibi Icardi ile Osimhen’i birlikte oynatmanın bir devre de olsa gururunu yaşadı. Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen ‘biz kralız’ diye bağırdılar. Attıkları gollerde teknik, güç, akıllılık her şey vardı. Böyle iki golcüyü Avrupa’nın dev takımları bile yan yana getiremiyor. Osimhen sakatlanıp devrede çıktı, Icardi yalnız kaldı. Orta sahadan da top gelmeyince sarı-kırmızılıların futbolu kabusa döndü." (Milliyet)
'DAVINSON VE TORREIRA GALATASARAY'IN TEMEK DİREKLERİ'
Serkan Akcan: "Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarı ipleri tamamen eline aldı, Galatasaray’ı kalesine getirmedi. Okan Buruk, başlangıçtaki 4-4-2 tercihinin ardından değişiklikleriyle kendini kilitledi. Kasımpaşa’nın ikinci yarıyı domine etmesine karşı tek bir hamle yapamadı ve 45 dakikalık bölümde tek bir gol girişiminde bulunamadı, tek bir şut atamadı. Davinson ve Torreira Galatasaray oyununun temel direkleri. Bu ikili yokken savunma öne çıkamadı, önde baskı kartını elinden kaybetti Okan Buruk." (Fanatik)
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