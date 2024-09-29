Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Okan Buruk'un kadro şımarıklığı ve fantezisi...'

'OSIMHEN ÇIKTI, ICARDI YALNIZ KALDI'

Osman Şenher: "Sekiz günde üç maç oynamak Galatasaraylı futbolcuları hem fizik hem mental olarak epey hırpalamış. Okan Buruk herkesin hayali olduğu gibi Icardi ile Osimhen’i birlikte oynatmanın bir devre de olsa gururunu yaşadı. Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen ‘biz kralız’ diye bağırdılar. Attıkları gollerde teknik, güç, akıllılık her şey vardı. Böyle iki golcüyü Avrupa’nın dev takımları bile yan yana getiremiyor. Osimhen sakatlanıp devrede çıktı, Icardi yalnız kaldı. Orta sahadan da top gelmeyince sarı-kırmızılıların futbolu kabusa döndü." (Milliyet)