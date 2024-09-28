CANLI YAYIN: Galatasaray - Kasımpaşa CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 7. hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Galatasaray - Kasımpaşa CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 7. hafta
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 18:16

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

KAZANMASI HALİNDE REKOR KIRACAK

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Aytaç, Barak, Fall, Nuno da Costa

 


Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

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