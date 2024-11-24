Eski hakemler Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluş ekranlarında Trio ekibi değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 yendiği maçı Trio ekibi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ilk golü bulduğu penaltı kararı ve birçok tartışmalı karar yorumlandı.
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Kostic sağ ayağını öne koyacak rakibinin temas etmesini bekleyecek, normalde o şekilde penaltıyı alacak. Rakibinin teması söz konusu değil. Hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Kayserisporlu futbolcunun hiçbir teması yok. Burada penaltı olmadığı gibi Kostic'in yaptığı hareketin, hakemi aldatmaya yönelik hareket olduğunu düşünüyorum. Kostic sarı kart görmeliydi. En önemlisi bu pozisyona VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Benim gördüğüm bu açılarda kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun, Fenerbahçeli oyuncuya teması söz konusu değil. Hakemin bu yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi.
Deniz Çoban: Direnç Tonusluoğlu artık tecrübe kazandı bu ligde niye geriye kaçıyor, pozisyondan uzaklaşıyor onu anlamadım ben bu pozisyonda. Penaltıya benzeyen hiçbir açı yok. Kayserisporlu futbolcunun ihlali gerektiren herhangi bir hamlesi yok. Öncesinde bir kontak olsa VAR o nedenle karışmıyor diyeceğim o da yok. Hakem hata yaptı penaltı verdi, VAR devreye girmedi hata yaptı.
Bülent Yıldırım: Görüntüler çok net. Uzaktan yakından penaltı değil. Penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR müdahale edip düzeltseydi.
KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı yok. Top Kostic'in doğal konumdaki sağ koluna geldi. Doğal olmayan kolu sol kolu. Sağ kolu vücuduna yapışık vaziyette. Olabilecek en doğal konumda devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Doğal konumda, böyle penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Devam kararı yüzde 100 doğru.
OĞUZ AYDIN'IN GOLÜNDE EN-NESYRI OFSAYTA SEBEBİYET VERİYOR MU?
Deniz Çoban: 'Beyazlı oyuncunun topa doğru yaptığı bu aksiyon kaleciyi etkiledi. Kaleci beyazlı oyuncudan topa vurmasını bekliyordu. Top geriye doğru gidince 2. hamlesinde gecikti. Oyuncu orda olmasaydı diğer oyuncuya göre pozisyon alınırdı.' deniliyor. Bunun olabilmesi için bu topun beyazlı oyuncunun oynayabileceği bir yakınlıktan geçmesi lazım ki kaleci de bundan etkilensin. Buradan kaleci etkileniyorsa kaleci de biraz oyunun içinde olmalı. O zaman her türlü pozisyon ofsayt olur. Şeklen ofsaytta olmak ihlal değildi. Açık bir aksiyon lazım, Fenerbahçeli futbolcu açık bir aksiyonda değil. Eğer top beyazlı oyuncunun çok yakınından geçseydi, bu pozisyon kaleye çok yakın bir noktada olsaydı ofsayt olurdu. Burada En-Nesyri ofsayt pozisyonunda fakat ihlal olacak bir hamlesi yok.
Bahattin Duran: Bence gayet güzel anlattı Deniz Çoban. Açık bir aksiyon olarak bile kabul etsek, açık bir etkisi yok kaleciye. Kaleden ve kaleciden çok uzak. Top, En Nesyri'ye biraz yakın olsa pozisyonda kale alanı civarında olsa tamamen farklı düşünürdük. Ofsayt söz konusu değil. Bu sahada hakemlerin vereceği bir karar. Bu karar bence doğru. Sana göre bana göre olsa bile sahadaki hakemin kararı kabul edilir. Buna VAR müdahale etmez.
Bülent Yıldırım: Burada çağırıp izletmesini gerektiren hiçbir müdahale yok. Subjektif bir konu. Kaleye çok uzak. Pasiften gelen, hiç ofsayt olmayan pozisyondan gelen Oğuz golü atmış. En-Nesyri'nin yakınında hiçbir rakip oyuncu yok. Hiçbir şüphe de yok. VAR bu pozisyonlarda değil ciddi şüphe bulunan durumlarda inceleme yaptırmakla görevli. Bu gol temiz.
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