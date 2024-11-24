Eski hakemler Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Direnç Tonusluoğlu artık tecrübe kazandı bu ligde niye geriye kaçıyor, pozisyondan uzaklaşıyor onu anlamadım ben bu pozisyonda. Penaltıya benzeyen hiçbir açı yok. Kayserisporlu futbolcunun ihlali gerektiren herhangi bir hamlesi yok. Öncesinde bir kontak olsa VAR o nedenle karışmıyor diyeceğim o da yok. Hakem hata yaptı penaltı verdi, VAR devreye girmedi hata yaptı.

Bülent Yıldırım: Görüntüler çok net. Uzaktan yakından penaltı değil. Penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR müdahale edip düzeltseydi.