Eski hakemler Kayserispor - Galatasaray maçındaki pozisyonları değerlendirdi

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 11:19
<p>Süper Lig'de Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararları, beIN Sports kanalında yayımlanan beIN Trio programında değerlendirildi.</p>

Süper Lig'de Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararları, beIN Sports kanalında yayımlanan beIN Trio programında değerlendirildi.

<p><strong>SORU: "27. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'ye çarpıyor, penaltı var mı?" </strong></p> <p><strong>Deniz Çoban:</strong> "Topun önüne bariyer kuruyor, net bir penaltı. Top sonrasında kornere çıkıyor. Bir kontrol yapılmalıydı. 20 saniye sonra oyun başlıyor. 20 saniyede bir kontrol mümkün değil. VAR hakemi Erkan Engin bu pozisyondan şüphelenmedi bile. Arda Kardeşler, ligi sırtına aldı götürüyor. Beşiktaş, Galatasaray ve iki Trabzonspor maçı yönetti. Ümraniyespor - Trabzonspor maçı dışında hatası yok. Erkan Engin atamasını eleştireceğim. Bu sene böylesi zor maçta hiç kullanılmadı. Riskli bir atamaydı."</p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "11 tane VAR hakemi var. Bu kadro dar! VAR hakemi olmasa, ön plana çıkmazdı. Ancak önlerinde ekran var. VAR'ın olduğu bir maçta, bunun kaçırılması kabul edilemez. Çok açık bir penaltı ve sarı kart."</p> <p><strong>Lale Orta:</strong> "Topa elle müdahale var ve penaltı. VAR bunu görmeliydi."</p>

SORU: "27. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'ye çarpıyor, penaltı var mı?"

Deniz Çoban: "Topun önüne bariyer kuruyor, net bir penaltı. Top sonrasında kornere çıkıyor. Bir kontrol yapılmalıydı. 20 saniye sonra oyun başlıyor. 20 saniyede bir kontrol mümkün değil. VAR hakemi Erkan Engin bu pozisyondan şüphelenmedi bile. Arda Kardeşler, ligi sırtına aldı götürüyor. Beşiktaş, Galatasaray ve iki Trabzonspor maçı yönetti. Ümraniyespor - Trabzonspor maçı dışında hatası yok. Erkan Engin atamasını eleştireceğim. Bu sene böylesi zor maçta hiç kullanılmadı. Riskli bir atamaydı."

Bülent Yıldırım: "11 tane VAR hakemi var. Bu kadro dar! VAR hakemi olmasa, ön plana çıkmazdı. Ancak önlerinde ekran var. VAR'ın olduğu bir maçta, bunun kaçırılması kabul edilemez. Çok açık bir penaltı ve sarı kart."

Lale Orta: "Topa elle müdahale var ve penaltı. VAR bunu görmeliydi."

<p><strong>SORU: "Lucas Torreira'ya 3. dakikada kart gerekir mi?" </strong></p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "Galatasaray kontra atak yiyecek, Lucas Torreira akıllıca bir faul yapıyor. Çok net faul sarı kart gerekliydi."</p> <p><strong>Deniz Çoban:</strong> "Sarı kart."</p> <p><strong>Lale Orta</strong>: "Net bir sarı kart."</p>

SORU: "Lucas Torreira'ya 3. dakikada kart gerekir mi?"

Bülent Yıldırım: "Galatasaray kontra atak yiyecek, Lucas Torreira akıllıca bir faul yapıyor. Çok net faul sarı kart gerekliydi."

Deniz Çoban: "Sarı kart."

Lale Orta: "Net bir sarı kart."

<p><strong>SORU: "9. dakikada Gavranovic penaltı bekledi, devam doğru mu?"</strong></p> <p><strong>Deniz Çoban: "</strong>Muslera topa dokunuyor, rakibiyle ilgilenmiyor. Devam doğru."</p> <p><strong>Bülent Yıldırım: "</strong>Muslera, Altay Bayındır gibi rakibin dağıtmıyor. El hamlesini yapıyor ve kendini küçültüyor. Gavranovic ayaklarını kırıyor, penaltı arıyor."</p> <p><strong>Lale Orta:</strong> "Penaltı yok."</p>

SORU: "9. dakikada Gavranovic penaltı bekledi, devam doğru mu?"

Deniz Çoban: "Muslera topa dokunuyor, rakibiyle ilgilenmiyor. Devam doğru."

Bülent Yıldırım: "Muslera, Altay Bayındır gibi rakibin dağıtmıyor. El hamlesini yapıyor ve kendini küçültüyor. Gavranovic ayaklarını kırıyor, penaltı arıyor."

Lale Orta: "Penaltı yok."

<p><strong>SORU: "Icardi penaltı bekledi, devam doğru mu?" </strong></p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "Kaleci Bilal topa vuruyor, Icardi çok önce ayaklarını kırıyor. Penaltı yok."</p> <p><strong>Deniz Çoban:</strong> "Çok net devam."</p> <p><strong>Lale Orta:</strong> "Penaltı ile alakası yok."</p>

SORU: "Icardi penaltı bekledi, devam doğru mu?"

Bülent Yıldırım: "Kaleci Bilal topa vuruyor, Icardi çok önce ayaklarını kırıyor. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "Çok net devam."

Lale Orta: "Penaltı ile alakası yok."

<p><strong>SORU: "22. dakikada Kayserispor'un golünce önce faul var mı?"</strong></p> <p><strong>Deniz Çoban:</strong> "Hakem için zor pozisyon. Sahada çözülemeyebilir. Hakem bence yanılmadı. Topa iki oyuncu hamle yapıyor. Kayserisporlu oyuncu topa vuruyor, sonrası futbolun doğası gereği bir çarpışma. Gol kararı doğru."</p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "Gavranovic topa vuruyor. Arkadangelen Sacha Boey müdahele yapıyor, asla faul yok."</p> <p><strong>Lale Orta:</strong> "Nizami şekilde Gavranovic topa vuruyor, sonrasında oyun icabı temas var. Gol öncesinde faul yok."</p>

SORU: "22. dakikada Kayserispor'un golünce önce faul var mı?"

Deniz Çoban: "Hakem için zor pozisyon. Sahada çözülemeyebilir. Hakem bence yanılmadı. Topa iki oyuncu hamle yapıyor. Kayserisporlu oyuncu topa vuruyor, sonrası futbolun doğası gereği bir çarpışma. Gol kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Gavranovic topa vuruyor. Arkadangelen Sacha Boey müdahele yapıyor, asla faul yok."

Lale Orta: "Nizami şekilde Gavranovic topa vuruyor, sonrasında oyun icabı temas var. Gol öncesinde faul yok."

<p><strong>SORU: "Mensah topa elle mi dokunuyor, penaltı var mı?"</strong></p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "Penaltı yok."</p> <p><strong>Lale Orta</strong>: "Penaltıdan söz edemeyiz."</p> <p><strong>Deniz Çoban</strong>: "Penaltı yok, el kapalı."</p>

SORU: "Mensah topa elle mi dokunuyor, penaltı var mı?"

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok."

Lale Orta: "Penaltıdan söz edemeyiz."

Deniz Çoban: "Penaltı yok, el kapalı."

<p><strong>SORU:</strong> "Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?"</p> <p><strong>Bülent Yıldırım:</strong> "İptal kararı doğru."</p> <p><strong>Deniz Çoban</strong>: "Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şekilde bir iptal oldu. Golün iptali doğru karar. TEması VAR hakemi görüyor, orta hakemin izlemesine gerek yok."</p> <p><strong>Lale Orta</strong>: "Kaza ile bile olsa, böyle bir gol atılması istenmiyor. İptal doğru."</p>

SORU: "Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?"

Bülent Yıldırım: "İptal kararı doğru."

Deniz Çoban: "Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şekilde bir iptal oldu. Golün iptali doğru karar. TEması VAR hakemi görüyor, orta hakemin izlemesine gerek yok."

Lale Orta: "Kaza ile bile olsa, böyle bir gol atılması istenmiyor. İptal doğru."

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