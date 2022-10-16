Eski hakemler Kayserispor - Galatasaray maçındaki pozisyonları değerlendirdi

SORU: "27. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'ye çarpıyor, penaltı var mı?"

Deniz Çoban: "Topun önüne bariyer kuruyor, net bir penaltı. Top sonrasında kornere çıkıyor. Bir kontrol yapılmalıydı. 20 saniye sonra oyun başlıyor. 20 saniyede bir kontrol mümkün değil. VAR hakemi Erkan Engin bu pozisyondan şüphelenmedi bile. Arda Kardeşler, ligi sırtına aldı götürüyor. Beşiktaş, Galatasaray ve iki Trabzonspor maçı yönetti. Ümraniyespor - Trabzonspor maçı dışında hatası yok. Erkan Engin atamasını eleştireceğim. Bu sene böylesi zor maçta hiç kullanılmadı. Riskli bir atamaydı."

Bülent Yıldırım: "11 tane VAR hakemi var. Bu kadro dar! VAR hakemi olmasa, ön plana çıkmazdı. Ancak önlerinde ekran var. VAR'ın olduğu bir maçta, bunun kaçırılması kabul edilemez. Çok açık bir penaltı ve sarı kart."

Lale Orta: "Topa elle müdahale var ve penaltı. VAR bunu görmeliydi."