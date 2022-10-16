Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Galatasaray galibiyeti moral oldu'
Süper Lig ekibi Keyserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bu mücadeleyi bırakmayan Çağdaş hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı,maçın ardından konuştu.
Gözbaşı, maçın ardından stat çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularını ve oyunu iyi kurgulayan teknik heyeti tebrik ederek, galibiyetin kendileri için büyük moral olduğunu belirtti.
İç sahada önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Bu maç bizim yerimizi belli edecek dönüm noktasından biriydi. Tüm takımımıza, bu oyunu kurgulayan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Galibiyetimizi tüm şehrimiz adına kutluyorum. Bu galibiyet iyi oldu, moral oldu. Biz de iç sahada hiç yenilmiyorduk. Bir önceki iç saha maçında kaza yaşadık. İç sahada yenilmeme adına ülkemizin önemli takımlarından Galatasaray'ı yendik. Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bu mücadeleyi bırakmayan Çağdaş hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız muhteşemdi. Stadımızın, taraftarımızın enerjisi takıma yansıdı ve inşallah her maç çıkışı bu sevinci yaşarız."
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Billur Kalkavan'ın son videosu yürek burktu