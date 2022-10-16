Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

"İZNE GEREK YOKTU"

ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray oyuncu değiştiriyor, 'Sonuna kadar götüreceğim' diyor, baskı kuruyor ama organize bir atakları yok. Birkaç sefer çizgiye indiler ama orada da pozisyon yok. Buldukları gol de böyle ama adeta karambol golü gibi. 60-70 dakika Kayserispor iyi mücadele ediyor ama fizik olarak sonra haliyle yavaşlıyor. Galatasaray bir hafta bay geçti ve Okan Buruk futbolculara izin verdi. Senin takımın bu sene birbirini yeni tanıyor. Fizik olarak da hazır değil, bu izni anlamak mümkün değil. Bu arada Galatasaray'ın mümkün olduğu kadar maç yapması lazım ki birbirini tanısınlar. Nitekim sıkıntısını Kayserispor'a karşı da gösterdiler." (SABAH)