Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi!
Spor yazarları, Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor'a depasmanda 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
"İZNE GEREK YOKTU"
ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray oyuncu değiştiriyor, 'Sonuna kadar götüreceğim' diyor, baskı kuruyor ama organize bir atakları yok. Birkaç sefer çizgiye indiler ama orada da pozisyon yok. Buldukları gol de böyle ama adeta karambol golü gibi. 60-70 dakika Kayserispor iyi mücadele ediyor ama fizik olarak sonra haliyle yavaşlıyor. Galatasaray bir hafta bay geçti ve Okan Buruk futbolculara izin verdi. Senin takımın bu sene birbirini yeni tanıyor. Fizik olarak da hazır değil, bu izni anlamak mümkün değil. Bu arada Galatasaray'ın mümkün olduğu kadar maç yapması lazım ki birbirini tanısınlar. Nitekim sıkıntısını Kayserispor'a karşı da gösterdiler." (SABAH)
"TÜRK FUTBOLUNA YAZIK"
OSMAN ŞENHER: "Galatasaraylı futbolcular herhalde bu mağlubiyetten ders çıkarmışlardır. Ne kadar büyük ve yıldız futbolcu olursan ol, yeterince rakibinle mücadele edip koşmazsan Süper Lig’de hiç bir maçı kazanamazsın. Dilerim bu yenilgiden yeterli mesajı almışlardır. Maçın VAR hakemi Barış Alper’in sayılmayan golünü resmen yedi. Kolu kapalı, top kendisine çarpıyor ve gol oluyor. Aynı pozisyonda Kayerispor’un 18’inin içinde iki futbolcunun Barış Alper’in koluna çarptığı gibi top çarpıyor. Madem golü iptal ediyorsun, o pozisyonda da penaltı ver. İnanın Türk futboluna yazık oluyor." (MİLLİYET)
"YOK YOK YOK"
AHMET ÇAKAR: "Çanlar Galatasaray için çalıyor. Böylesine kaliteli oyuncuları transfer et ama futbol adına hiçbir şey ortaya koyama. Kabul edilemez… Bir ilk 45 dakika vardı ki Galatasaray sahada yoktu. Çıkarken top kaybetti, orta sahada bir tane top kazanamadı, takım boyunu küçültemediler ve tabii art arda da iki gol yediler. Düşünebiliyor musunuz, Kayserispor'un sağ beki Onur, Galatasaray'ın ceza alanı hemen dışında Torreira'nın müdahale edemediği topu bomboş şutluyor. Yunus sahada yok, Mertens yok, adamını kovalamıyor. İcardi rakip stoperin kucağında kaybolmuş. İlk sorum Okan Buruk'a… Bu takım niye 3 gün izin yaptı? Takımın fizik gücü yok, neredeyse tüm ikili mücadeleleri Kayserisporlular kazandı. Üstelik ahenk de yok." (SABAH)
"SADECE 'YOK'LAR VARDI"
GÜNTEKİN ONAY: "Galatasaray’ın tüm yıldızlarını sahaya sürdüğü 11, kağıt üzerinde 4-2-3-1 olsa da aslında 4-2-4 idi. Öndeki 4 oyuncu pres yapmaz, geri koşmaz. Savunma arkasına da hareketlenmez. İlk yarıda 81 top kaybıyla oynayan, etkili pas yapamayan, pozisyon üretemeyen Galatasaray’da orta alanın merkezinde oynayan Torreira-Midytsö-Mata üçlüsünü toplam kazandığı top sayısı: 0 (yazıyla sıfır). Durum böyle olunca da Kayserispor orta sahayı çok kolay geçti. Goller attı pozisyonlar buldu. İlk 11’de 3 Türk futbolcu oynatma kuralı ve yaşı ilerlemiş Mertens ile Mata’nın fiziksel durumları, görünen o ki Okan Buruk’u zorlayacak." (HÜRRİYET)
"GEREKSİZ ROTASYON"
LEVENT TÜZEMEN: "Tecrübe sert bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra ders verir.. Bu tecrübe yere ceket atmakla kazanılmıyor. Akılla oluyor. Okan Buruk ve ekibi Kayserispor maçına kadar ciddi bir sınavdan geçtiler. Galatasaray zor kazansa bile takım olarak uyumlu, dikkatli, çalışkan, mücadeleci ve coşkuluydu. 17 puan toplayan Galatasaray'ın bir kadro istikrarı, oyun hafızası ve oyuncuların oynama alışkanlığı vardı. Kayserispor maçındaki kadro burum buram "Eyyam" kokuyordu. Çünkü Mata antrenmanlarda iyiydi. Mertens aman küsmesin diye ilk onbirde yer buldu. Kerem yoksa orada ya Rashica ya da Yusuf oynamalıydı. Mertens yedek soyunmaz diye bir kural mı var? Bu gereksiz rotasyon Galatasaray'ın sezon başı yakaladığı oyun ritmini bombaladı ve tüm takım domina taşı gibi devrildi." (FOTOMAÇ)
"GALATASARAY GERİYE GİTMİŞ"
SERKAN KORKMAZ: "Kerem yerine üçüncü Türk olarak kadroya giren Kazımcan için henüz erken gibi geldi bana. Önünde Mertens'in olduğu ilk yarıya göre küçük bir diziliş değişikliğinin de katkısıyla ikinci yarıda "bi'tık" derli topluydu gerçi. Mata, Icardi hatta Boey son performanslarından uzaktı. Özetle; verdiği uzun arada tam takım çalışan Galatasaray eksiklerini gidermemiş, geriye gitmiş." (FOTOMAÇ)
"HER ŞEY TRANSFER DEĞİL"
NEVZAT DİNDAR: "Galatasaray yıldızlarının hepsinin bir arada sahaya çıktığı maçta hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki kadrosuyla mücadele eden Kayserispor transferin şampiyonu olarak gösterilen ve Mata’lı, Mertens’li, Icardi’li isimleriyle sahaya çıkan Galatasaray’a adeta ders verdi. Kayserispor 2-1 kazanırken Galatasaray BAY haftasından sonra kaybederek ağır bir tablo ile karşı karşıya kaldı." (MİLLİYET)
"İSYAN ETMEZSEN KAZANAMAZSIN"
NECATİ ATEŞ: "Galatasaray hiç formda değildi. Sahada isyan etmezsen, ikili mücadele etmezsen, pozisyon üretmezsen şut atmazsan kazanamazsın. Galatasaray oyununu aramaktan vazgeçmeli artık. Doğru 11'ini bulmalı. Çok fazla oyuncu alındıktan sonra hangisi oynayacak diye sıkıntı yaşarsın. Icardi, Seferovic, Gomis. Oynamayan Gomis sana 9 puan kazandırdı attığı gollerle. Seferovic ritmini bulamadı, Icardi Arjantin'e gitti ne olduğu belli değil. 30. saniyede şu attı onun dışında yoktu Icardi."
"BU KADAR KÖTÜ OLUNAMAZ"
NİHAT KAHVECİ: Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz.
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