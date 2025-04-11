Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası paylaşım! 'Dirsek bize, kart bize... ADALET?'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 kaybeden Reeder Samsunspor, maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası paylaşım! 'Dirsek bize, kart bize... ADALET?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 23:19

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Kırmızı beyazlılar 51 puanda kaldı.

Maçın ardından Karadeniz ekibi, Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterdi.

van Drongelen'in fotoğrafını paylaşan Samsunspor, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" yazdı.

 


Etiketler: #samsunspor #Tepki #galatasaray

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