Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası paylaşım! 'Dirsek bize, kart bize... ADALET?'
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 kaybeden Reeder Samsunspor, maçın ardından hakeme tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi.
Kırmızı beyazlılar 51 puanda kaldı.
Maçın ardından Karadeniz ekibi, Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterdi.
van Drongelen'in fotoğrafını paylaşan Samsunspor, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" yazdı.
Dirsek bize, kart bize...— Reeder Samsunspor ???? (@Samsunspor) April 11, 2025
ADALET? pic.twitter.com/geLq1WkytY
Etiketler: #samsunspor #Tepki #galatasaray
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