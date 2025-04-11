Sallai'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da sarı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Sallai'den Galatasaray'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 21:46

Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Galatasaray'da sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #Sarı kart

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