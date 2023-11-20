Almanya yolcusu kalmasın... İşte 2024 Avrupa Şampiyonası bileti alan ülkeler!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son hafta maçları birer birer tamamlanırken ev sahibi Almanya dışında 15 ülke EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler:
Almanya
Ev sahibi ülke olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkına sahip.
İspanya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubunu lider tamamladı.
İskoçya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nu İspanya'nın ardında 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Fransa
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda namağlup olan ve son maçını Yunanistan deplasmanında oynayacak Fransa, grup maçlarında sadece 1 gol yedi.
İngiltere
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda namağlup ilerleyen İngiltere, 7 karşılaşmada topladığı 19 puanla grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
Türkiye
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız 7 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla zirvede yer alıyor.
Arnavutluk
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan toplayan Arnavutluk, gruptan çıkmayı garantiledi.
Belçika
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nu namağlup tamamlayan Belçika, 20 puanla grubunu lider tamamladı.
Avusturya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 19 puanla ikinci sırada bulunan Avusturya, Belçika'nın ardından gruptan çıkan diğer takım oldu.
Macaristan
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nu yenilgisiz tamamlayan Macaristan, turnuvaya doğrudan katılacak.
Sırbistan
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan, 14 puan toplayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazandı.
Danimarka
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada 22 puan toplayan Danimarka, finallere katılmayı garantiledi.
Romanya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Romanya, 19 puanla Almanya'daki turnuvaya katılmayı kesinleştirdi.
İsviçre
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda namağlup ilerleyen ikinci takım olan İsviçre, topladığı 17 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçında Romanya deplasmanına gidecek olan İsviçre kazanması durumunda grubu lider tamamlayacak.
Portekiz
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda bulunan Portekiz, oynadığı 10 karşılaşmada 10 galibiyet alarak en yüksek puanla EURO 2024'e gitmeye hak kazandı. Portekiz, 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatırken sadece Slovakya'dan 2 gol yedi.
Slovakya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda oynadığı 10 karşılasmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Slovakya, Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı.
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