2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek: İşte seçilen 10 stat!
UEFA, EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. Türkiye’den adaylık dosyasında 10 tane stadyum var. Bu stadyumlardan 3’ü İstanbul’da, 7’si ise diğer kentlerde bulunuyor. Bu statlar İstanbul’un dışında Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon’da yer alıyor. İtalya ile ortak yapılacak organizasyon için 10 stadyum 5’e indirilecek.
Ekim 2026 tarihinde kura çekimi, açılış maçları, final maçlarının nerede olacağını Türkiye Futbol Federsasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu birlikte belirleyecek.
UEFA’nın stat kriterlerine göre; minimum 60 bin oturma kapasiteli 1 stat, 50 bin oturma kapasiteli 1 tercihen 2 stat, 40 bin oturma kapasiteli 4 stat ve net 30 bin oturma kapasiteli 3 stat olarak seçiliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için UEFA’ya bildirdiği 10 stadyum şöyle:
Atatürk Olimpiyat Stadyumu: 74 bin 753 kişilik.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 52 bin 223 kişilik.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 834 kişilik.
Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 45 bin kişilik (Yapı devam ediyor)
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu: 43 bin 361 kişilik.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin kişilik.
Trabzon Park: 40 bin 782 kişilik.
Gaziantep Kalyon Stadyumu: 33 bin 502 kişilik.
Antalya Corendon Airlines Park: 32 bin 537 kişilik.
Eskişehir Atatürk Stadyumu: 32 bin 500 kişilik.
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