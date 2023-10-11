2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek: İşte seçilen 10 stat!

UEFA, EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. Türkiye’den adaylık dosyasında 10 tane stadyum var. Bu stadyumlardan 3’ü İstanbul’da, 7’si ise diğer kentlerde bulunuyor. Bu statlar İstanbul’un dışında Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon’da yer alıyor. İtalya ile ortak yapılacak organizasyon için 10 stadyum 5’e indirilecek.