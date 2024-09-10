Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'

"MAHKEMEDEN CELP GELDİ!"

"Çok komik. Galatasaray'ın bir başkanı var, Dursun Özbek Beyefendi. Dursun Özbek Bey, 'Ben gittim suç duyurusunda bulundum.' demişti. Neymiş biliyor musun? Bana mahkemeden celp geldi, 'Galatasaray'a iftira atıyorlar medyada, sanki yolsuzluk varmış gibi haber yapıyorlar, bulun ve cezalandırın' diye suç duyurusunda bulunulmuş."

"İFTİRACILARI YAKALAYIN DİYOR"

"Hayır konuyu araştırın demiyor, 'Benim yönetimime atılan iftirayı araştırın, bizi karalayanları bulun cezalandırın' diyor. Bilet yolsuzluğunu, karaborsayı, kulüp hesaplarını araştırın inceleyin demiyor. 'Bize iftira atıyorlar, iftiracıları yakalayın' diyor."