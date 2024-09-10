Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek iddiası: 'Savcılık ifadesi var bende'
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında Galatasaray Kulübü hakkında çıkan karaborsa bilet satışı iddialarına ilişkin konuştu. Altaylı, "Dursun Bey'in savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında karaborsa bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Fatih Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde:
"MAHKEMEDEN CELP GELDİ!"
"Çok komik. Galatasaray'ın bir başkanı var, Dursun Özbek Beyefendi. Dursun Özbek Bey, 'Ben gittim suç duyurusunda bulundum.' demişti. Neymiş biliyor musun? Bana mahkemeden celp geldi, 'Galatasaray'a iftira atıyorlar medyada, sanki yolsuzluk varmış gibi haber yapıyorlar, bulun ve cezalandırın' diye suç duyurusunda bulunulmuş."
"İFTİRACILARI YAKALAYIN DİYOR"
"Hayır konuyu araştırın demiyor, 'Benim yönetimime atılan iftirayı araştırın, bizi karalayanları bulun cezalandırın' diyor. Bilet yolsuzluğunu, karaborsayı, kulüp hesaplarını araştırın inceleyin demiyor. 'Bize iftira atıyorlar, iftiracıları yakalayın' diyor."
"GERÇEK OLMAYAN ŞEYLERİ SÖYLÜYOR"
"Şaşırdım. Niye şaşırdım? Ben çok yalancı insan gördüm, insanlar yalan, gerçek dışı şeyler söyleyebilirler. Ben Dursun Özbek kadar gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söyleyen başka birine tanık olmadım. Bu kadar fütursuzca! 3 gün sonra Savcılık bunları çağırınca ortaya çıkacak bir şey bu."
"SAVCILIK İFADESİ BENDE VAR"
"Dursun Bey'in Savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor. 'Bizim hakkımızda asılsız haberleri yapanlar bulun' diyor. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim, sonra beni kulüpten atıyorlar."
"İSTİFA EDECEĞİM DİYORDUM, ETMEYECEĞİM"
"Galatasaray Kulübü'nden istifa edeceğim diyordum, inadına etmiyorum. Bunları Galatasaray Kulübü üyesi olarak çok daha rahat gündeme getirip çok daha rahat kulüp içerisinde suç duyurusunda bulunma hakkım var. Bunlar aydınlığa çıksın, kulüp gereğini yapmıyorsa istifa ederim. Bunları aydınlatma için üye olmaya ihtiyacım var."
"BÜTÜN KULÜPLERDE BÖYLE ŞEYLER VAR"
"Benzer yapılar, bütün kulüplerde de üç aşağı beş yukarı var. Onlarla ilgili kendi üyeleri devreye girip bir şey söyler. Karaborsa işine bulaşmamış kulüp yok. Beni rahatsız eden, bunların bir takım adamların cebine bağlanması. Ben Bankalar Birliği'nin yerinde olsam esas incelemeyi ben başlatırım. Çünkü, eğer kişilere veya kulüplere açıktan yapılıyorsa sözleşmeye aykırı, Bankalar Birliği'nden para kaçırıyorlar demektir."
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