FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 10:43
FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, deplasmanda Ilias Charalambous'un ekibi FCSB ile karşılaşacak.

FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FCSB - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Nationala Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FCSB - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.

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