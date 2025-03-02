Olympique Lyon kendi sahasında Alexandre Lacazette ile güldü!

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brest'i 2-1 mağlup etti.

Olympique Lyon kendi sahasında Alexandre Lacazette ile güldü!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 21:11

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon, sahasında Brest'i ağırladı. Lyon, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 82. dakikada Alexandre Lacazette attı. Brest'in tek golü 15. dakikada penaltıdan Kenny Lala'dan geldi.

FONSECA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, 90+7. dakikada hakeme itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lyon, ligde 39 puana yükseldi. Brest, 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Nice ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Brest, sahasında Angers'i ağırlayacak.


Etiketler: #Lacazette #Olympique Lyon #Brest

İlgili Haberler

Galatasaray'da İrfan Saraloğlu'ndan hakem tepkisi: 'Şüphe uyandıran bir davranış'

Galatasaray'da İrfan Saraloğlu'ndan hakem tepkisi: 'Şüphe uyandıran bir davranış'
Galatasaraylı Carlos Cuesta'ya taraftarlardan büyük tepki!

Galatasaraylı Carlos Cuesta'ya taraftarlardan büyük tepki!
Galatasaray'da duraklama dönemi: Son 6 maçta tek galibiyet!

Galatasaray'da duraklama dönemi: Son 6 maçta tek galibiyet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler