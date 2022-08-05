Fenerbahçe, 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertliler, geçen sezon U19 Takımında forma giyen 2004 doğumlu Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir ve Erkan Arda Çağdaş ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık ve Furkan Onur Akyüz ile profesyonel sözleşmeye imzaladığını açıkladı.