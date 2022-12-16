Fenerbahçe, 5 yıldızla masaya oturuyor!
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında.
Sabah'ın haberine göre, Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bek Ezgjan Alioski'den memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.
Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile ise 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.
Portekizli Miguel Crespo'nun ise 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak şimdiden transferin gözdesi haline gelen Crespo için daha uzun süreli bir kontrat görüşmeleri sürüyor.
Fenerbahçe ismini Avrupa'da da duyuran genç futbolcu İsmail Yüksek'i ise bırakmak istemiyor. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Altay Bayındır'a ise 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.
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