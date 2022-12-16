Fenerbahçe, 5 yıldızla masaya oturuyor!

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 09:24
<p>Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında.<br data-mce-bogus="1"></p>

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında.

<p><strong>Sabah</strong>'ın haberine göre, Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bek Ezgjan Alioski'den memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Sabah'ın haberine göre, Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bek Ezgjan Alioski'den memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

<p>Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile ise 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile ise 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor. 

<p>Portekizli Miguel Crespo'nun ise 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak şimdiden transferin gözdesi haline gelen Crespo için daha uzun süreli bir kontrat görüşmeleri sürüyor.</p><p><br></p>

Portekizli Miguel Crespo'nun ise 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak şimdiden transferin gözdesi haline gelen Crespo için daha uzun süreli bir kontrat görüşmeleri sürüyor.


<p>Fenerbahçe ismini Avrupa'da da duyuran genç futbolcu İsmail Yüksek'i ise bırakmak istemiyor. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Fenerbahçe ismini Avrupa'da da duyuran genç futbolcu İsmail Yüksek'i ise bırakmak istemiyor. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak. 

<p>Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Altay Bayındır'a ise 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Altay Bayındır'a ise 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.

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