Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 09:27
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mehmet Türkmen'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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