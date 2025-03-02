Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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