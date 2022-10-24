Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması!

"120 YILLIK BASKETBOL TARİHİ"

"Bir spor kulübü olursunuz ama müze yapmak için başarınız olmaz. Pek çok sporcumuza bugün yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Bu başarıları gelecek nesillere aktarmak için basketbol müzesi fikri ortaya çıktı. 100 yıl boyunca camiada ve Türk sporunda ikon olmuş çok sayıda isim oldu, tarihe iz bıraktılar. Onlar tarih yazarken, duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe yıllarca basketbol hizmet etti ama 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri, 2000'li yıllarda başladı. Erkek basketbolda şampiyonluklar, kupalar ve EuroLeague ile başarılarımız taçlanmış oldu."