Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. haftasında kendi evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Ioannis Sfairopoulos'un ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Arena'da oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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