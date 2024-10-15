Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. haftasında kendi evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:18
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Ioannis Sfairopoulos'un ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Arena'da oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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