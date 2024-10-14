Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:54

Güncelleme: 14.10.2024 - 17:54

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe maçı için Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Fenerbahçe maçı için sabırsızlandığı kaydeden Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe maçını tüm şehir iple çekiyor. Bugün maç biletleri satışa çıktı. Yüzlerce insan bilet kuyruğunda. Reklam oldu" dedi.

"BANA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Fenerbahçelilerin kendilerini yanlış anladığından bahseden Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Seyirci ve destek olarak baktığınız zaman Fenerbahçe, Anadolu'da daha büyük ilgi çekiyor. Jose Mourinho geliyor diye çevre illerden insanlar bilet alıyor. Özel olarak Fenerbahçe'yi izlemeye gelen bir kitle var" sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Samsunspor Futbol Kulübü anonim bir şirket, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Samsunspor, Fenerbahçe maçı oynanacak diye haftalardır konuşuyor. Kimse Samsunspor ikinci diye konuşmuyor. Medya bizi bu işin içine çekmeye çalışıyor. Ben de kulüp başkanı olarak buna katılıyorum. Neticede kulübün reklamı oluyor. Bugün taraftar, kulüp, futbolcular ve teknik ekip hepimiz birleşip tam bir takım olduk. Böyle olunca da başarı geliyor" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım, "Biz Fenerbahçe'yi yenersek ikinciliğimizi kesin koruyoruz. Fenerbahçe ile aramızda 4 puan var. Berabere kalırsak yine üzerlerinde kalacağız. Bu maçlarda puan alırsak, Galatasaray maçı öncesi de bu takım coşacak. Oradan da puan alma inancımız artacak" açıklamasında bulundu.

"HAKEM KONUSUNDA KAYGIM YOK"

Hakemler hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, "Pazar günü ben futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. İnanılmaz bir taraftar desteği olacak. Hakem yönetimi ile ilgili hiç kaygım yok. Ben hakemlerin ismini bile bilmem. Hakemlerle işim olmaz. Biz bir maçı alacaksak, gerekirse hakemi de yenmemiz gerekiyor. Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında bunu yaşadık. Hakemleri yenemezsek puan alamayız. Samsunspor halen hakemler tarafından sevilen bir kulüp olamadı. Oyunculara da söyledim. Ben bu maçta yerde yattığı, vakit geçiren bir takım olmak istemiyorum. Fenerbahçe futbol oynamak isteyen bir takım, biz de öyleyiz. İki takım da sahaya yenmek için çıkacak. Maçın sonucu ne olursa olsun bence kazanan taraftar olacak" dedi.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden Yıldırım, yabancı hakem tartışmaları hakkında şunları söyledi:

"Yabancı hakeme karşı değilim ama bizim Türkiye'de iyi hakemlerimiz var. Avrupa'da çok iyi maçlar yönetiyorlar, ama burada baskı altında kalıyorlar. Bunu yavaş yavaş kırıyorlar. Ne kadar iyi hakemler yetiştirirsek alttan rekabet artacaktır. Bunları aşarsak yurtdışından hakem gelmesine gerek yok. VAR için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bütün hakem yorumlarını izledim. Adana Demirspor maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyı inceleyen bütün hakemler yanlış olarak değerlendirdi. Orta hakem görmeyebilir ama VAR hakeminin hata payı yok. Yabancı hakem çözüm müdür bilmiyorum ama bir şeyler yapılması gerekiyor. VAR'daki hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum."