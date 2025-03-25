Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 31. haftasında kendi evinde Paris Basket ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
25 Mart 2025 Salı, 10:36
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Tiago Splitter'ın ekibi Paris Basket ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - PARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nde oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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